Ракетний удар по 128-й бригаді: СБУ не виключає злам месенджера військового

У Службі безпеки не виключають, що ракетний удар по 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді стався унаслідок зламу месенджера одного з військових, де було листування про час і місце шикування особового складу бригади для нагородження.﻿ Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Укрінформ.

«Однією із загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання «Армагедон». Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається «зламати» пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків.

У ході розслідування однієї з атак, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один з пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому і прилетіла ракета» , - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи слідство стосується удару про 128-й ОГШБр, Вітюк підтвердив.

«Так. Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях» , - наголосив він.

Як повідомлялося, 3 листопада минулого року в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. У момент удару бійці зібралися у дворі будинку для нагородження.

При цьому під час нагородження у небі зафіксували російський безпілотник-розвідник, в області оголосили повітряну тривогу.