Ракетный удар по 128-й бригаде: СБУ не исключает взлом мессенджера военного

В Службе безопасности не исключают, что ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде произошел вследствие взлома мессенджера одного из военных, где была переписка о времени и месте построения личного состава бригады для награждения. Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

«Одна из угроз - рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения уходят тысячами. Когда им удается «взломать» устройство, враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Зачастую это приводит к трагическим последствиям.

В ходе расследования одной из атак, в ходе которой погибли более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета» , - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли следствие удара о 128 ОГШБр, Витюк подтвердил.

«Да. Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможно именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях» , - подчеркнул он.

Как сообщалось, 3 ноября прошлого года в Запорожской области войска РФ ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. В момент удара бойцы собрались во дворе дома для награждения.

При этом во время награждения в небе был зафиксирован российский беспилотник-разведчик, в области объявили воздушную тревогу.