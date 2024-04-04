Через обстріли Харкова знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів"

Ядерна установка «Джерело нейтронів» вранці 4 квітня знеструмлена через обстріли російськими військами Харкова. Наразі живлення відбувається від дизель-генераторів. Про це йдеться на сайті Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

«За інформацією, отриманою від експлуатуючої організації Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів») сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами рф» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори.

Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми, підсумували в ДІЯРУ.