Из-за обстрелов Харькова обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"

Ядерная установка «Источник нейтронов» утром 4 апреля обесточена из-за обстрелов российскими войсками Харькова. В настоящее время питание происходит от дизель-генераторов. Об этом говорится на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования (ДИЯРУ).

«По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов, основанная на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов» (ЯПУ «Источник нейтронов») сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела г. Харьков войсками России» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы.

Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы, подытожили в ДИЯРУ.