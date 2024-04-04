Україна та Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво БПЛА

Україна та Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво безпілотників для потреб Сил оборони. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із колегою з Латвії Евікою Силінею.

Як повідомляє український прем'єр, сторони обговорили питання військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів.

Крім того, досягнуто домовленостей, за якими у 2024 році чергова кількість українських військових зможе пройти лікування у Латвії.

Шмигаль розповів, що з прем'єр-міністром Латвії окремо обговорили санкції, а також конфіскацію російських активів.