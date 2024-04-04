Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство БПЛА

Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство беспилотников для нужд Сил обороны. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с коллегой из Латвии Эвикой Силиней.

Как сообщает﻿ украинский премьер, стороны обсудили вопросы военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов.

Кроме того, достигнуты договоренности, по которым в 2024 году очередное количество украинских военных сможет пройти лечение в Латвии.

Шмыгаль рассказал, что с премьер-министром Латвии отдельно обсудили санкции, а также конфискацию российских активов.