Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство БПЛА
Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство беспилотников для нужд Сил обороны. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с коллегой из Латвии Эвикой Силиней.
Как сообщает украинский премьер, стороны обсудили вопросы военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов.
Кроме того, достигнуты договоренности, по которым в 2024 году очередное количество украинских военных сможет пройти лечение в Латвии.
Шмыгаль рассказал, что с премьер-министром Латвии отдельно обсудили санкции, а также конфискацию российских активов.
«Поблагодарил за поддержку Формулы мира президента Украины и участие в коалиции по созданию спецтрибунала для высшего политического руководства РФ», — отметил он.