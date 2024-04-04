В Держдепі заявили, що армія РФ відновилася та несе загрозу Україні та НАТО
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що армія Росії "майже повністю" реформувала свій військовий потенціал після важких втрат у війні проти України і наразі несе загрозу всій Європі та НАТО. Про це пише Defence News, повідомляє Ліга.net.
За його словами, за останні кілька місяців США дійшли висновку, що Росія "майже повністю" відновилася у військовому плані.
"Москва спочатку зазнала невдачі під час війни в Україні, але переозброїлася і тепер становить загрозу для України. Але не тільки для України. Знову набуті можливості є довгостроковим викликом стабільності в Європі і загрожують союзникам із НАТО", — сказав Кемпбелл.
Він зазначив, що РФ отримує промислову та комерційну підтримку від Китаю.