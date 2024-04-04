В Госдепе заявили, что армия РФ восстановилась и несет угрозу Украине и НАТО

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл считает, что армия России "почти полностью" реформировала свой военный потенциал после тяжелых потерь в войне против Украины и теперь несет угрозу всей Европе и НАТО. Об этом пишет Defence News, сообщает Лига.net.

По его словам, за последние пару месяцев США пришли к выводу, что Россия "почти полностью" восстановилась в военном отношении.

"Москва сначала потерпела неудачу во время войны в Украине, но перевооружилась и теперь представляет угрозу для Украины. Но не только для Украины. Вновь обретенные возможности представляют собой долгосрочный вызов стабильности в Европе и угрожают союзникам по НАТО" , — сказал Кэмпбелл.

Он отметил, что РФ получает промышленную и коммерческую поддержку от Китая.