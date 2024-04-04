Дуда закликав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону
Президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-членів НАТО листа, в якому запропонував збільшити оборонні витрати з 2% до 3% ВВП. Посилаючись на польські ЗМІ, повідомляє Новое время.
«Я переконаний, що це є основою для послідовної розбудови безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний і фундаментальний крок, який ми повинні зробити сьогодні разом, протидіючи імперській політиці Кремля», — заявив він.
Дуда також наголосив, що його країна виділяє понад 4% ВВП на утримання і модернізацію армії, оскільки «Польща, як мало яка країна у світі, знає, що безпека має свою ціну».
«У 2014 році країни Альянсу пообіцяли збільшити військові витрати до 2 відсотків ВВП. Цього було достатньо 10 років тому, але зараз цього вже недостатньо», — додав президент Польщі.