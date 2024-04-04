Дуда призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону
Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-членов НАТО письмо, в котором предложил увеличить оборонные расходы с 2% до 3% ВВП. Ссылаясь на польские СМИ, сообщает Новое время.
«Я убежден, что это является основой для последовательного развития безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе, противодействуя имперской политике Кремля», — заявил он.
Дуда также подчеркнул, что его страна выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии, поскольку «Польша, как мало какая страна в мире, знает, что безопасность имеет свою цену».
«В 2014 году страны Альянса пообещали увеличить военные расходы до 2 процентов ВВП. Этого было достаточно 10 лет назад, но сейчас этого уже недостаточно», — добавил президент Польши.