Дуда призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-членов НАТО письмо, в котором предложил увеличить оборонные расходы с 2% до 3% ВВП. Ссылаясь на польские СМИ, сообщает Новое время.

«Я убежден, что это является основой для последовательного развития безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе, противодействуя имперской политике Кремля» , — заявил он.

Дуда также подчеркнул, что его страна выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии, поскольку «Польша, как мало какая страна в мире, знает, что безопасность имеет свою цену».