Лавров заявив, що РФ готова до діалогу, але не з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров назвав «мрією» заяви України про намір повернення територій в кордонах 1991 року та назвав мирний план президента України Володимира Зеленського ультиматумом. Таку заяву він зробив після участі у круглому столі в Дипломатичній академії МЗС Росії, повідомляє Дзеркало тижня.

«Мріяти не шкідливо» , - сказав Лавров на прохання прокоментувати слова Зеленського про необхідність повернутися до кордонів України 1991 року.

Він додав, що Росія буцімто готова до діалогу щодо України та гарантій її безпеки, «але лише на рівноправній основі при врахуванні російських інтересів».

При цьому він назвав ультиматумом формулу миру, яку просуває Україна, та додав, що «Захід примітивно і шахрайськими способами заманює країни світової більшості на конференцію з мирного врегулювання в Україні в Швейцарії».

За словами Лаврова, Росія після переговорів у Стамбулі «зрозуміла, що розмовляти про Україну треба не з Зеленським», але вважає, що Захід зараз не готовий до переговорів щодо цього питання.

«Ситуація навколо України патова, але не Росія її туди загнала. Москва захищає свої інтереси. Наступний хід не за нами» , - заявив глава російського МЗС.

Лавров заявив, що РФ продовжить відкриту розмову по Україні з послами різних країн та на іншому рівні та додав, що на думку Росії, «найчіткіший і найрозумніший план врегулювання навколо України» станом на сьогодні запропонував Китай.

Українська Формула миру складається з 10 пунктів закликає до повного виведення російських військ з України і охоплює інші теми, такі як повернення депортованих і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

Китай рік тому заявив, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів, тому Москва та Київ мають повернутися за стіл переговорів, які були припинені ще на початку повномасштабного вторгнення. Водночас про повернення територій у 12 пунктах пропозиції Китаю не згадувалось. Більше того, Китай постійно критикує запровадження санкцій щодо Росії через її війну в Україні.

Загалом Китай неодноразово намагався зобразити себе миротворцем, попри тісні зв'язки з Росією, які лише посилилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак Захід ставив під сумнів щирість зусиль Пекіна у просуванні миру і те, чи збігається його бачення завершення війни з баченням України.

Україна ж наголошує, що переговори з РФ можливі лише після повної деокупації усіх тимчасово захоплених територій.