Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мечтой заявления Украины о намерении возвращения территорий в границах 1991 года и назвал мирный план президента Украины Владимира Зеленского ультиматумом. Такое заявление он сделал 4 апреля после участия в круглом столе Дипломатической академии МИД России, сообщает Зеркало недели.

«Мечтать не вредно» , - сказал Лавров по просьбе прокомментировать слова Зеленского о необходимости вернуться к границам Украины в 1991 году.

Он добавил, что Россия якобы готова к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности, «но только на равноправной основе при учете российских интересов».

При этом он назвал ультиматумом формулу мира, продвигаемую Украиной, и добавил, что «Запад примитивно и мошенническими способами привлекает страны мирового большинства на конференцию по мирному урегулированию в Украине в Швейцарии».

По словам Лаврова, Россия после переговоров в Стамбуле "поняла, что разговаривать об Украине нужно не с Зеленским", но считает, что Запад сейчас не готов к переговорам по этому вопросу.

«Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия ее туда загнала. Москва защищает свои интересы. Следующий ход не за нами» , - заявил глава российского МИД.

Лавров заявил, что РФ продолжит открытый разговор по Украине с послами разных стран и на другом уровне и добавил, что, по мнению России, «самый четкий и умный план урегулирования вокруг Украины» по состоянию на сегодняшний день предложил Китай.

Украинская Формула мира состоит из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск из Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.

Китай год назад заявил, что войну в Украине можно остановить путем мирных переговоров, поэтому Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров, которые были прекращены еще в начале полномасштабного вторжения. В то же время о возвращении территорий в 12 пунктах предложения Китая не упоминалось. Более того, Китай постоянно критикует введение санкций в отношении России из-за ее войны в Украине.

В целом Китай неоднократно пытался изобразить себя миротворцем, несмотря на тесные связи с Россией, только усилившиеся после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако Запад ставит под сомнение искренность усилий Пекина в продвижении мира и то, совпадает ли его видение завершения войны с видением Украины.

Украина же отмечает, что переговоры с РФ возможны только после полной деоккупации всех временно захваченных территорий.