Столтенберг: Складна ситуація на фронті вимагає посилення допомоги для України
Союзники по НАТО продовжують послідовно підтримувати Україну, і важка ситуація, що складається на полі бою, є приводом для збільшення такої підтримки, а не для зменшення її обсягів. Про це у брюссельській штаб-квартирі НАТО, відкриваючи засідання ради Україна-НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.
«Російська жорстока війна проти України вступила у свій третій рік. Україна продовжує боротися за власну свободу, і союзники продовжують підтримувати Україну. Ситуація на полі бою є важкою. Але це аргумент для того, щоб наростити нашу підтримку, а не зменшувати її обсяг», - зазначив керівник Альянсу.
Він зауважив. що сьогодні сторони розглянуть термінові практичні та політичні потреби України, включаючи шляхи посилення підтримки НАТО для України.
«У Вільнюсі ми ухвалили пакет заходів, щоб привести Україну ближче до НАТО. Мірою підготовки до саміту у Вашингтоні, ми працюємо разом над тим, щоб зацементувати шлях України до членства в НАТО. Це має велике значення для безпеки України, і також для нашої безпеки», - додав Єнс Столтенберг.