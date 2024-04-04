Столтенберг: Складна ситуація на фронті вимагає посилення допомоги для України

Союзники по НАТО продовжують послідовно підтримувати Україну, і важка ситуація, що складається на полі бою, є приводом для збільшення такої підтримки, а не для зменшення її обсягів.﻿ Про це у брюссельській штаб-квартирі НАТО, відкриваючи засідання ради Україна-НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Російська жорстока війна проти України вступила у свій третій рік. Україна продовжує боротися за власну свободу, і союзники продовжують підтримувати Україну. Ситуація на полі бою є важкою. Але це аргумент для того, щоб наростити нашу підтримку, а не зменшувати її обсяг» , - зазначив керівник Альянсу.

Він зауважив. що сьогодні сторони розглянуть термінові практичні та політичні потреби України, включаючи шляхи посилення підтримки НАТО для України.