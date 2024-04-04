Столтенберг: Сложная ситуация на фронте требует усиления помощи для Украины

Союзники по НАТО продолжают последовательно поддерживать Украину, и тяжелая ситуация, складывающаяся на поле боя, является поводом для увеличения такой поддержки, а не для уменьшения ее объемов. Об этом в брюссельской штаб-квартире НАТО, открывая заседание совета Украина-НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Российская жестокая война против Украины вступила в свой третий год. Украина продолжает бороться за свою свободу, и союзники продолжают поддерживать Украину. Ситуация на поле боя тяжелая. Но это аргумент для того, чтобы нарастить нашу поддержку, а не сбавлять ее объем» , - отметил руководитель Альянса.

Он отметил, что сегодня стороны рассмотрят срочные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки НАТО для Украины.