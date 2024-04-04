Столтенберг: Сложная ситуация на фронте требует усиления помощи для Украины
Союзники по НАТО продолжают последовательно поддерживать Украину, и тяжелая ситуация, складывающаяся на поле боя, является поводом для увеличения такой поддержки, а не для уменьшения ее объемов. Об этом в брюссельской штаб-квартире НАТО, открывая заседание совета Украина-НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
«Российская жестокая война против Украины вступила в свой третий год. Украина продолжает бороться за свою свободу, и союзники продолжают поддерживать Украину. Ситуация на поле боя тяжелая. Но это аргумент для того, чтобы нарастить нашу поддержку, а не сбавлять ее объем», - отметил руководитель Альянса.
Он отметил, что сегодня стороны рассмотрят срочные практические и политические потребности Украины, включая пути усиления поддержки НАТО для Украины.
«В Вильнюсе мы приняли пакет мер, чтобы привести Украину поближе к НАТО. Мерой подготовки к саммиту в Вашингтоне мы работаем вместе над тем, чтобы зацементировать путь Украины к членству в НАТО. Это имеет большое значение для безопасности Украины, а также для нашей безопасности», - добавил Йенс Столтенберг.