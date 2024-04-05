Японія запровадила чергові антиросійські санкції

Японський уряд через ситуацію в Україні запровадив заборону на експорт з Росії низки товарів, які сприяють зміцненню її промислової бази.﻿ З посиланням на Мінекономіки Японії, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Додаткові заходи із заборони експорту наберуть чинності з 17 квітня.

Вони будуть застосовані до таких товарів:

мінеральне паливо, масла та їх дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;

неорганічні хімічні речовини, дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки (наприклад, гідроген хлорид, алюміній гідроксид);

пластмаси та вироби з них (наприклад, нітроцелюлоза);

сталеві вироби та їх частини (наприклад, тип трубопроводу, що використовується для транспортування нафти чи газу);

вольфрамовий порошок і молібден, кобальт, цирконій і реній та вироби з них;

вироби з недорогоцінних металів;

котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад, електричні ручні інструменти, такі як шліфувальні машини, машини для обробки деревини, пробки, твердої гуми та твердого пластику);

електрообладнання та його частини (наприклад, літій-іонний акумулятор, нікель-гідридний акумулятор);

яхти та інші судна для відпочинку чи спорту, байдарки, каное, легкі човни, пожежні катери, кранові судна та інші судна, плавучі доки та плавучі чи занурювані бурові чи видобувні платформи;

оптичне обладнання, фотообладнання, вимірювальне обладнання, контрольне обладнання, прецизійне обладнання та їх частини та приладдя (наприклад, мікротом, термостат)

Крім того, з 10 травня буде заборонено імпорт з Росії алмазів.