Япония ввела очередные антироссийские санкции

Японское правительство из-за ситуации в Украине ввело запрет на экспорт из России ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.﻿ Со ссылкой на Минэкономики Японии, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Дополнительные меры по запрету экспорта вступят в силу 17 апреля.

Они будут применены к следующим товарам:

минеральное топливо, масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;

неорганические химические вещества, драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения (например, гидроген хлорид, гидроксид алюминия);

пластмассы и изделия из них (например, нитроцеллюлоза);

стальные изделия и их части (например, тип трубопровода, используемый для транспортировки нефти или газа);

вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и изделия из них;

изделия из недрагоценных металлов;

котлы и машины, их части и принадлежности (например, электрические ручные инструменты, такие как шлифмашины, машины для обработки древесины, пробки, твердой резины и твердого пластика);

электрооборудование и его части (например, литий-ионный аккумулятор, никель-гидридный аккумулятор);

яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и плавучие или погружаемые буровые или добывающие платформы;

оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование, контрольное оборудование, прецизионное оборудование и их части и принадлежности (например, микротом, термостат)

Кроме того, с 10 мая будет запрещен импорт из России алмазов.