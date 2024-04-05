У Європі розпочалися наймасштабніші навчання армії США

Навчання Steadfast Defender 24 ьтриватимуть до 31 травня﻿. Про участь Сухопутних військ армії США оголосив на брифінгу речник Міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні ми відзначаємо офіційний початок найбільших навчань армії США в Європі Steadfast Defender 24, відправивши військові кораблі з обладнанням для цього заходу" , — заявив він.

У програмі Steadfast Defender 24 — реагування на загрози в умовах війни Росії проти України. За словами Райдера, США відправили військовий корабель USS Gunston Hall з обладнанням.

За інформацією на сайті НАТО, навчання мають продемонструвати здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших його частин для посилення оборони Європи.

"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки. Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили та рішучості захищати один одного, наші цінності та заснований на правилах міжнародний порядок" , — прокоментував верховний головнокомандувач збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Steadfast Defender 24 триватиме до 31 травня. Це перші великомасштабні навчання НАТО, на яких будуть реалізовані нові плани оборони.