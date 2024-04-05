У Європі розпочалися наймасштабніші навчання армії США
Навчання Steadfast Defender 24 ьтриватимуть до 31 травня. Про участь Сухопутних військ армії США оголосив на брифінгу речник Міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні ми відзначаємо офіційний початок найбільших навчань армії США в Європі Steadfast Defender 24, відправивши військові кораблі з обладнанням для цього заходу", — заявив він.
У програмі Steadfast Defender 24 — реагування на загрози в умовах війни Росії проти України. За словами Райдера, США відправили військовий корабель USS Gunston Hall з обладнанням.
За інформацією на сайті НАТО, навчання мають продемонструвати здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших його частин для посилення оборони Європи.
"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки. Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили та рішучості захищати один одного, наші цінності та заснований на правилах міжнародний порядок", — прокоментував верховний головнокомандувач збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі.
Steadfast Defender 24 триватиме до 31 травня. Це перші великомасштабні навчання НАТО, на яких будуть реалізовані нові плани оборони.
"Вони покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні багатопланові операції протягом кількох місяців на відстані тисяч кілометрів від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи та за будь-яких умов", — наголосили в Альянсі.