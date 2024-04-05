В Европе начались самые масштабные учения армии США
Учения Steadfast Defender 24 продлятся до 31 мая. Об участии Сухопутных войск армии США объявил на брифинге спикер Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает Деловая столица.
"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Steadfast Defender 24, отправив военные корабли с оборудованием для этого мероприятия", — заявил он.
В программе Steadfast Defender 24 — реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам Райдера, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.
По информации на сайте НАТО, обучение должно продемонстрировать способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других его частей для усиления обороны Европы.
"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", — прокомментировал верховный главнокомандующий в Европе Кристофер Каволи.
Steadfast Defender 24 продлится до 31 мая. Это первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.
"Они покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные многоплановые операции в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и при любых условиях", — отметили в Альянсе.