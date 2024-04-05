В Европе начались самые масштабные учения армии США

Учения Steadfast Defender 24 продлятся до 31 мая﻿. Об участии Сухопутных войск армии США объявил на брифинге спикер Министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает Деловая столица.

"Сегодня мы отмечаем официальное начало крупнейших учений армии США в Европе Steadfast Defender 24, отправив военные корабли с оборудованием для этого мероприятия" , — заявил он.

В программе Steadfast Defender 24 — реагирование на угрозы в условиях войны России против Украины. По словам Райдера, США отправили военный корабль USS Gunston Hall с оборудованием.

По информации на сайте НАТО, обучение должно продемонстрировать способность Альянса быстро развернуть силы из Северной Америки и других его частей для усиления обороны Европы.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион посредством трансатлантического перемещения сил из Северной Америки. Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок" , — прокомментировал верховный главнокомандующий в Европе Кристофер Каволи.

Steadfast Defender 24 продлится до 31 мая. Это первые крупномасштабные учения НАТО, на которых будут реализованы новые планы обороны.