Байден попередив Нетаньягу через обстріл волонтерів у Газі

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу попередив його, що подальша політика Штатів щодо сектору Гази буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних.﻿ Про це йдеться у комюніке Білого дому за підсумками розмови, повідомляє Європейська правда.

Байден назвав неприпустимими удари по гуманітарних працівниках та загальну гуманітарну ситуацію, що склалася у секторі Гази.

"(Байден) чітко наголосив на необхідності того, щоби Ізраїль оголосив та реалізував серію конкретних і вимірюваних кроків для вирішення проблем, пов’язаних із завданням шкоди цивільним, гуманітарними проблемами і безпекою волонтерів. Він дав зрозуміти, що політика США щодо Гази буде визначатися нашою оцінкою невідкладних дій Ізраїлю за цими напрямками" , – заявили у Білому домі.

Президент США також підкреслив необхідність негайного припинення вогню для покращення гуманітарної ситуації та закликав Нетаньягу дати повноваження переговорникам для невідкладного досягнення домовленості, що дозволить звільнити заручників.

Байден і Нетаньягу говорили також про публічні погрози Ірану на адресу Ізраїлю.

"Жахливий удар по World Central Kitchen, що стався цього тижня, був не першим подібним інцидентом. Але він має стати останнім" , – наголосив зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець, а також громадяни Австралії, Британії та Польщі.

Волонтери потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Ця організація працює також в Україні від початку повномасштабної війни, а її засновник став амбасадором ініціативи United24.