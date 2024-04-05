Байден предупредил Нетаньяху из-за обстрела волонтеров в Газе

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданского населения. Об этом говорится в коммюнике Белого дома по итогам разговора, сообщает Европейская правда.

Байден назвал недопустимыми удары по гуманитарным работникам и общую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа.

"(Байден) четко подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль объявил и реализовал серию конкретных и измеримых шагов для решения проблем, связанных с причинением вреда гражданским, гуманитарными проблемами и безопасностью волонтеров. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться нашей оценкой неотложных действий Израиля по этим направлениям" , – заявили в Белом доме.

Президент США также подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня для улучшения гуманитарной ситуации и призвал Нетаньяху уполномочить переговорщиков на безотлагательную договоренность, которая позволила бы освободить заложников.

Байден и Нетаньяху говорили также о публичных угрозах Ирана в адрес Израиля.

"Ужасный удар по World Central Kitchen, произошедший на этой неделе, был не первым подобным инцидентом. Но он должен стать последним" , – подчеркнул со своей стороны госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец, а также граждане Австралии, Великобритании и Польши.

Волонтеры попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Эта организация работает также в Украине с начала полномасштабной войны, а ее основатель стал послом инициативы United24.