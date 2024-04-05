Блінкен: військова підтримка України буде подвоєна

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу мають намір подвоїти пошук засобів ППО, артилерії та боєприпасів, яких Україна потребуватиме у протистоянні збройній агресії РФ. Крім того, партнери по НАТО посилять оборонний потенціал українських Збройних сил. Про це заявив за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Корреспондент.

За його словами, Україна отримає всю необхідну підтримку.

"Базуючись на почутому сьогодні, усі, включно зі Сполученими Штатами, збираються подвоїти зусилля для забезпечення України підтримкою у війні з Росією" , - сказав глава американської дипломатії.

"Україні терміново потрібна додаткова допомога. Кожен день без неї ставить захисників України та її цивільне населення під ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії розбудовувати свою оборонно-промислову базу та продовжувати чинити агресію проти України" , - сказав держсекретар США.

Блінкен зауважив, що Китай продовжує надавати матеріали для підтримки оборонно-промислового комплексу Росії. Також підтримку Москві надають КНДР та Іран, "і все це підживлює військову машину Путіна".

Очільник американського зовнішньополітичного відомства вказав, що найважливішим наразі є забезпечення України всім необхідним для захисту від російської агресії.

"Така підтримка включає насамперед засоби ППО та артилерійські боєприпаси. Крім того, Україна потребує ресурсів для зміцнення стійкості в середній та довгостроковій перспективах" , - сказав він.

Також Блінкен наголосив на необхіності того, щоб Конгрес схвалив запит президента США Джо Байдена на додатковий бюджет.