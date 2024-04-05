Блинкен: военная поддержка Украины будет удвоена

Страны-члены Североатлантического Альянса намерены удвоить поиск средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, в которых Украина нуждается в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, партнеры по НАТО усилят оборонный потенциал украинских вооруженных сил. Об этом заявил по итогам встреч в штаб-квартире НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Корреспондент.

По его словам, Украина получит всю необходимую поддержку.

"Опираясь на услышанное сегодня, все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия для обеспечения Украины поддержкой в войне с Россией" , - сказал глава американской дипломатии.

"Украине срочно нужна дополнительная помощь. Каждый день без нее ставит защитников Украины и ее гражданское население под еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России развивать свою оборонно-промышленную базу и продолжать агрессию против Украины" , - подчеркнул он.

Блинкен отметил, что Китай продолжает предоставлять материалы для поддержки оборонно-промышленного комплекса России. Также поддержку Москве оказывают КНДР и Иран, "и все это подпитывает военную машину Путина".

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что самым важным является обеспечение Украины всем необходимым для защиты от российской агрессии.

"Такая поддержка включает, прежде всего, средства ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, Украина нуждается в ресурсах для укрепления устойчивости в средней и долгосрочной перспективах" , - сказал он.

Также Блинкен подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс одобрил запрос президента США Джо Байдена на дополнительный бюджет.