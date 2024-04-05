Конгресмен: Байден і Салліван "купилися" на ядерні погрози РФ щодо США
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван "купився" на ідею, що Росія завдасть ядерного удару по США, якщо Україні дати "надто багато" зброї. Подібної думки дотримується і голова Білого дому Джо Байден. Про це в інтерв'ю Puck News сказав голова іноземного комітету Палати представників Майкл Маккол, повідомляє Ліга.net.
За його словами, Салліван дуже обережний і є "несміливим", побоюючись застосування ядерної зброї.
"Купився на ідею, що якщо ми дамо надто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх", – заявив Маккол.
Він зазначив, що обережний у цьому питанні і Байден, який є "своєрідним однодумцем" Саллівана.
Законодавець заявив, що на початку великої війни державний секретар Ентоні Блінкен виступав за передання Україні польських винищувачів МіГ-29, а тому допомогу Україні гальмує не він, а саме Салліван.
"Це дуже боязка реакція. Мені подобається доктрина Коліна Пауелла. Ти або у справі, або ні. Не зупиняйся на півдорозі. Знаєте, ми даємо Путіну саме те, що він хоче. Це патова ситуація. Війна на виснаження. І він має більше людей, щоб кинути їх на фронт", – резюмував конгресмен.