Конгресмен: Байден і Салліван "купилися" на ядерні погрози РФ щодо США

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван "купився" на ідею, що Росія завдасть ядерного удару по США, якщо Україні дати "надто багато" зброї. Подібної думки дотримується і голова Білого дому Джо Байден. Про це в інтерв'ю Puck News сказав голова іноземного комітету Палати представників Майкл Маккол, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Салліван дуже обережний і є "несміливим", побоюючись застосування ядерної зброї.

"Купився на ідею, що якщо ми дамо надто багато, то Росія застосує проти нас тактичну ядерну зброю. Більшість розвідданих, які я бачив, свідчать про те, що вони цього не зроблять. Тому що це змінило б правила гри для всіх" , – заявив Маккол.

Він зазначив, що обережний у цьому питанні і Байден, який є "своєрідним однодумцем" Саллівана.

Законодавець заявив, що на початку великої війни державний секретар Ентоні Блінкен виступав за передання Україні польських винищувачів МіГ-29, а тому допомогу Україні гальмує не він, а саме Салліван.