Close button

Конгрессмен: Байден и Салливан "купились" на ядерные угрозы РФ касательно США

Конгрессмен: Байден и Салливан "купились" на ядерные угрозы РФ касательно США
Фото: Ralph Alswang / Brookings Institution

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "купился" на идею, что Россия нанесет ядерный удар по США, если Украине дать "слишком много" оружия. Подобного мнения придерживается и глава Белого дома Джо Байден. Об этом сказал в интервью Puck News глава иностранного комитета Палаты представителей Майкл Маккол, сообщает Лига.net.

По его словам, Салливан слишком осторожен и является "робким", опасаясь применения ядерного оружия. 

"Купился на идею, что если мы дадим слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило бы правила игры для всех", — заявил Маккол.

Он отметил, что осторожен в этом вопросе и Байден, который "своего рода единомышленник" Салливана.  

Законодатель заявил, что в начале большой войны государственный секретарь Энтони Блинкен выступал за передачу Украине польских истребителей МиГ-29, а поэтому помощь Украине тормозит не он, а именно Салливан. 

"Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты либо в деле, либо нет. Не останавливайся на полпути. Знаете, мы даем Путину именно то, что он хочет. Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него есть больше людей, чтобы бросить их на фронт", — резюмировал конгрессмен. 

Новости

Популярные темы форума

analytics