Конгрессмен: Байден и Салливан "купились" на ядерные угрозы РФ касательно США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "купился" на идею, что Россия нанесет ядерный удар по США, если Украине дать "слишком много" оружия. Подобного мнения придерживается и глава Белого дома Джо Байден. Об этом сказал в интервью Puck News глава иностранного комитета Палаты представителей Майкл Маккол, сообщает Лига.net.

По его словам, Салливан слишком осторожен и является "робким", опасаясь применения ядерного оружия.

"Купился на идею, что если мы дадим слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому что это изменило бы правила игры для всех" , — заявил Маккол.

Он отметил, что осторожен в этом вопросе и Байден, который "своего рода единомышленник" Салливана.

Законодатель заявил, что в начале большой войны государственный секретарь Энтони Блинкен выступал за передачу Украине польских истребителей МиГ-29, а поэтому помощь Украине тормозит не он, а именно Салливан.