Росіяни просунулися до східної околиці Часового Яру – ISW

4 квітня росіяни провели посилений механізований штурм міста Часів Яр Донецької області (на захід від Бахмута) і просунулися до його східної околиці. Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Дзеркало тижня.

Дослідники посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них видно, що російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часового Яру), перш ніж українські бійці зупинили подальше просування ворога. Український військовий каже, що ЗСУ знищили 11 із 25 російських танків та броньованих машин, які брали участь у механізованому штурмі.

Просування росіян у Часовому Яру відзначив і український інформаційний ресурс DeepState, який близько опівночі оновив свої інтерактивні карти.

DeepState

«Важка ситуація на схід від Часового Яру, адже росіяни зайшли в крайні будинки» , – пишуть аналітики з DeepState.

«Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогові не вдалося закріпитися» , - додали вони.

Український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив у Telegram, що ворог дістався вул. Зелена у Часовому Яру. Це крайня вулиця міста у напрямку до Бахмута.

Мірошников каже, що таке траплялося раніше, і в результаті вдавалося відкинути окупантів на вихідні позиції (приблизно 750-800 м на схід). Втім, оглядач зазначає, що ворог робить висновки, і вже вдається до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки.

Мірошников наголошує, що дуже важливо не дати загарбникові закріпитися, адже ця частина, в якій зараз тривають бої – панівна висота, яку втрачати не можна.

Раніше у ЗСУ розповіли, що, окупувавши Часів Яр, росіяни зможуть взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій.