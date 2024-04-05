Россияне продвинулись к восточной окраине Часового Яра – ISW

4 апреля россияне провели усиленный механизированный штурм города Часов Яр Донецкой области (к западу от Бахмута) и продвинулись к его восточной окраине. Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Зеркало недели.

Исследователи ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля. На них видно, что российская механизированная колонна продвигалась по участку трассы Т-0506 (Хромово-Часов Яр) до восточной окраины микрорайона Канал (крайняя восточная часть Часова Яра), прежде чем украинские бойцы остановили дальнейшее продвижение врага. Украинский военный говорит, что ВСУ уничтожили 11 из 25 российских танков и бронированных машин, участвовавших в механизированном штурме.

Продвижение россиян в Часовом Яру отметил и украинский информационный ресурс DeepState, около полуночи обновивший свои интерактивные карты.

DeepState

«Трудная ситуация восточнее Часового Яра, ведь россияне зашли в крайние дома» , – пишут аналитики из DeepState.

«Также были штурмы и на многоэтажки, но там врагу не удалось закрепиться» , - добавили они.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил в Telegram, что враг добрался по ул. Зеленой в Часовом Яру. Это крайняя улица города по направлению к Бахмуту.

Мирошников говорит, что такое уже случалось раньше, и в итоге удавалось отбросить оккупантов на исходные позиции (примерно 750-800 м восточнее). Впрочем, обозреватель отмечает, что враг делает выводы, и уже прибегает к массированным штурмам с применением бронетехники.

Мирошников подчеркивает, что очень важно не дать захватчику закрепиться, ведь эта часть, в которой сейчас продолжаются бои – господствующая высота, которую терять нельзя.

Ранее в ВСУ рассказали, что, оккупировав Часов Яр, россияне смогут взять под огневой контроль города Константиновка, Дружковка, Краматорск и сформировать мощный плацдарм для дальнейших ударно-штурмовых действий.