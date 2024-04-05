Португалія висловила повну підтримку щодо вступу України до ЄС

Новий уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу.Про це заявив новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, розкритикувавши нерішучість попереднього уряду. З посиланням на Euractiv, повідомляє Європейська правда.

"Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він виступає за розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потрібно було прояснити, оскільки Португалія мала певні вагання, особливо коли їй надавали статус кандидата торік" , – сказав Ранжел наприкінці міністерської зустрічі Атлантичного альянсу в Брюсселі.

Міністр визнав, що попередній соціалістичний уряд експрем'єр-міністра Антоніу Кошти був "повністю на боці України", але в питанні розширення "там були принаймні деякі коливання, що завжди створювало поле для двозначності".

"Тепер ніякої двозначності немає" , – додав він.

Колишній прем'єр-міністр неодноразово попереджав, що розширення ЄС має супроводжуватися реформою структур блоку, включаючи його бюджет, щоб уникнути дисбалансу, наприклад, у розподілі європейських фондів, представництві країн у Європейському парламенті і навіть у правилах прийняття рішень між країнами-членами.

Відповідаючи на ці застереження, міністр закордонних справ визнав, що розширення "звичайно, передбачає фінансову та договірну реформу".