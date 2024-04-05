Португалия выразила полную поддержку вступления Украины в ЕС

Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз.﻿ Об этом заявил новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел, раскритиковав нерешительность предыдущего правительства. Со ссылкой на Euractiv, сообщает Европейская правда.

"Премьер-министр Луиш Монтенегру дал четкий сигнал, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, по моему мнению, нужно было прояснить, поскольку Португалия имела определенные колебания, особенно когда ей предоставляли статус кандидата в прошлом году" , – сказал Ранжел в конце министерской встречи Атлантического альянса в Брюсселе.

Министр признал, что предыдущее социалистическое правительство экс-премьер-министра Антониу Кошты было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были по крайней мере некоторые колебания, что всегда создавало поле для двусмысленности".

"Теперь никакой двусмысленности нет" , – добавил он.

Бывший премьер-министр неоднократно предупреждал, что расширение ЕС должно сопровождаться реформой структур блока, включая его бюджет, чтобы избежать дисбаланса, например, в распределении европейских фондов, представительстве стран в Европейском парламенте и даже в правилах принятия решений между странами-членами.

Отвечая на эти предостережения, министр иностранных дел признал, что расширение "конечно, предполагает финансовую и договорную реформу".