Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є поранені

У п’ятницю, 5 квітня, російські терористи обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Поранень дістали троє місцевих мешканців. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами росіяни вели обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.

Як зазначає Мрочко, постраждалий чоловік під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Лікарі діагностували у нього вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

"Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан також оцінюється як середньої тяжкості. Під час обстрілу містянка була на вулиці", — зазначає голова Херсонської МВА.

Пізніше Мрочко повідомив, що ворог продовжив обстріл Дніпровського району міста, внаслідок чого постраждала 81-річна жінка.