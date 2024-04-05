Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є поранені
У п’ятницю, 5 квітня, російські терористи обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Поранень дістали троє місцевих мешканців. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами росіяни вели обстріл з тимчасово окупованого лівого берега.
Як зазначає Мрочко, постраждалий чоловік під час обстрілу перебував у своїй квартирі. Лікарі діагностували у нього вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.
"Жінка 54 років отримала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Її стан також оцінюється як середньої тяжкості. Під час обстрілу містянка була на вулиці", — зазначає голова Херсонської МВА.
Пізніше Мрочко повідомив, що ворог продовжив обстріл Дніпровського району міста, внаслідок чого постраждала 81-річна жінка.
"У неї вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення тім'яної області. Поранена у стані середньої тяжкості. Їй надана медична допомога. На момент удару з боку російських окупаційних військ жінка перебувала у квартирі", - додав очільник МВА.