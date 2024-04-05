Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, есть раненые

В пятницу, 5 апреля, российские террористы обстреляли жилые кварталы в Днепровском районе Херсона. Ранения получили трое местных жителей. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, россияне вели обстрел с временно оккупированного левого берега.

Как отмечает Мрочко, пострадавший мужчина во время обстрела находился в своей квартире. Врачи диагностировали у него взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, резаную рану левого височного участка. Муж находится в состоянии средней тяжести.

"Женщина 54 лет получила взрывную травму и обломочное ранение правого предплечья. Ее состояние также оценивается как средней тяжести. Во время обстрела горожанка была на улице", - отмечает глава Херсонской МВА.

Позже Мрочко сообщил, что враг продолжил обстрел Днепровского района города, в результате чего пострадала 81-летняя женщина.