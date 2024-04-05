Україні не нададуть офіційне запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вашингтоні - NYT

Україна хоче отримати офіційне запрошення вступити до НАТО. Але офіційні особи альянсу згодні, що цього не станеться на урочистостях на саміті НАТО у липні у Вашингтоні. Про це пише The New York Times, повідомляє Новое время.

У статті йдеться про те, що НАТО не хоче приймати до своїх лав нового члена, який, згідно з правилами альянсу про колективну безпеку, «втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року».

Це змусило НАТО шукати якусь «золоту середину», щось коротке, але досить вагоме, щоб показати, що альянс підтримує Україну, як висловився цього тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг, «надовго».

Однак, за словами високопоставлених західних дипломатів, які беруть участь у дискусіях, що це буде, поки що неясно.

Видання пише, що пропозиції, висунуті цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, щодо надання НАТО більшого контролю над координацією військової допомоги, фінансування та підготовки сил України, були відразу ж зустрінуті скептично.

США і Німеччина, як і раніше, проти того, щоб пропонувати у Вашингтоні Україні почати переговори про членство, як це було зроблено на торішньому саміті у Вільнюсі. Вони хочуть зняти це питання з порядку денного в липні попри аналогічний процес в ЄС, який був схвалений минулої зими.

Однак, як йдеться у статті, вони хочуть надати Україні «конкретні зобов’язання», які вона зможе виконати. Зусилля щодо чіткого визначення умов, які Україна має виконати, щоб почати переговори з НАТО, поки що не просунулися.