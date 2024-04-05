Украине не предоставят официальное приглашение к вступлению в НАТО на саммите в Вашингтоне - NYT

Украина хочет получить официальное приглашение вступить в НАТО. Но официальные лица альянса согласны, что этого не произойдет на торжествах на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. Об этом пишет The New York Times, сообщает Новое время.

В статье говорится, что НАТО не хочет принимать в свои ряды нового члена, который, согласно правилам альянса о коллективной безопасности, «втянет его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года».

Это заставило НАТО искать какую-то «золотую середину», что-то короткое, но достаточно весомое, чтобы показать, что альянс поддерживает Украину, как выразился на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг, «надолго».

Однако, по словам высокопоставленных западных дипломатов, участвующих в дискуссиях, что это будет, пока неясно.

Издание пишет, что предложения, выдвинутые на этой неделе на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, о предоставлении НАТО большего контроля над координацией военной помощи, финансирования и подготовки сил Украины были сразу же встречены скептически.

США и Германия по-прежнему против того, чтобы предлагать в Вашингтоне Украине начать переговоры о членстве, как это было сделано на прошлогоднем саммите в Вильнюсе. Они хотят снять этот вопрос с повестки дня в июле, несмотря на аналогичный процесс в ЕС, который был одобрен прошлой зимой.

Однако, как говорится в статье, они хотят предоставить Украине «конкретные обязательства», которые она сможет выполнить. Усилия по четкому определению условий, которые Украина должна выполнить, чтобы начать переговоры с НАТО, пока не продвинулись.