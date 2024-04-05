Аеродром Морозовськ у РФ атакувала Україна, 6 літаків знищено – ЗМІ

СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як зазначили джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 - саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень" , - розповіло джерело.

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів" , - зазначає джерело.

Нагадаємо, що у Росії жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони РФ, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Першими вибухи чули у Морозовську, де базується аеродром, звідки злітають тактичні бомбардувальники, які несуть авіабомби. Там був найбільший наліт безпілотників - за російськими даними, мовляв, там "збито 44 дрони". При цьому місцева влада повідомила про пошкодження електропідстанції.