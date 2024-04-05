Аэродром Морозовск в РФ атаковала Украина, 6 самолетов уничтожены – СМИ

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как отметили источники, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

"Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения" , - рассказал источник.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов" , - отмечает источник.

Напомним, что в России жаловались на массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, российской ПВО якобы "удалось сбить" 53 беспилотника в разных регионах страны. Особенностью этого удара было то, что среди атакованных городов находились те, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Первыми взрывы слышали в Морозовске, где базируется аэродром, откуда взлетают тактические бомбардировщики, несущие авиабомбы. Там был самый большой налет беспилотников - по российским данным, мол, там "сбиты 44 дрона". При этом местные власти сообщили о повреждении электроподстанции.