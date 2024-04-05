Україна наблизилася до створення ЗРК з дальністю близько 100 км – академіки

Україна наблизилася до створення зенітно-ракетного комплексу власного виробництва із дальністю дії близько 100 кілометрів. Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак, повідомляє Ліга.net.

За їхніми словами, з 2016 року Україна має три національні проєкти розробки ЗРК.

Вони зазначили, що наприкінці 2023 року країна "значно просунулась" та наблизилася до створення ЗРК з дальністю близько 100 км.

Аналітики заявили, що до березня 2024 року Україна створила п'ять спільних проєктів із західними оборонними компаніями, а інвестори з Франції, Чехії та Швеції готові вкладати значні кошти.

"Так що стартові умови існують – справа за напруженою роботою" , - сказано у статті.

У Міністерстві оборони серед пріоритетів на 2024 рік називали посилення протиповітряної оборони, зокрема розробку зенітних ракет "Корал".