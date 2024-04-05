Украина приблизилась к созданию ЗРК с дальностью около 100 км – академики

Украина приблизилась к созданию зенитно-ракетного комплекса собственного производства с дальностью действия около 100 километров. Об этом заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак, сообщает Лига.net.

По их словам, с 2016 года Украина имеет три национальных проекта разработки ЗРК.

Они отметили, что в конце 2023 года страна "значительно продвинулась" и приблизилась к созданию ЗРК с дальностью около 100 км.

Аналитики заявили, что до марта 2024 года Украина создала пять совместных проектов с западными оборонными компаниями, а инвесторы из Франции, Чехии и Швеции готовы вкладывать значительные средства.

"Так что стартовые условия существуют – дело за напряженной работой" , — сказано в статье.

В Министерстве обороны среди приоритетов на 2024 год называли усиление противовоздушной обороны, в том числе разработку зенитных ракет "Коралл".