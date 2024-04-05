ЛАЗ почав контролювати новий власник замість росіянина Чуркіна

У компанії "Львівські автобусні заводи" у рамках процедури санації (фінансового оздоровлення) з'явився новий власник – івано-франківський забудовник Андрій Луцький. Про це йдеться у судовому реєстрі, повідомляє ЛігаБізнес.

Львівський автобусний завод (ЛАЗ) приватизували у 2001 році, понад 70% акцій підприємства викупило пов'язане із росіянином Ігорем Чуркіним ТзОВ "Сіл-Авто". Після приватизації завод почав занепадати: на ньому почалися масові скорочення, затримки зарплат, а згодом – розпродаж майна. Завод продовжував роботу, але значно зменшив масштаби виробництва.

Через конфлікт з місцевою владою Чуркін збирався перенести виробництво зі Львова у Дніпропетровську область, і у жовтні 2014 року ЛАЗ остаточно зупинився. У 2015 році прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння майном ЛАЗ, а у Верховній Раді з'явилися ініціативи націоналізації заводу.

З 2020 року перереєстроване у Кам'янському ТОВ "Львівські автобусні заводи" перебувало у стані банкрутства.Ситуація змінилася у квітні 2023 року, коли Господарський суд Дніпропетровської області затвердив план санації ЛАЗ. Він передбачав залучення нового інвестора ТОВ "Львівінвестактив" і виключення зі складу власників двох ліквідованих компаній, які не мали правонаступників, – Сіті Транспорт Констракшн Інвестментс ЛТД (її частка — 33,33%) і Євротрак Технолоджіс Лімітед (з часткою — 33,33%).

ДовідкаТОВ "Львівінвестактив" створене у лютому 2023 року, його єдиний власник – фонд "Хайф" Андрія Луцького.Луцький – співвласник будівельної компанії "Благо", що є однією з найбільших в Івано-Франківську. Засноване у 2007 році ТОВ "Компанія Благо" має двох бенефіціарів – Андрій Луцький та Іван Криховецький. Окрім будівельного бізнесу, вони ведуть наукову та викладацьку діяльність в івано-франківському приватному університеті Короля Данила, заснованому батьком Луцького.

У період з 1 липня 2023 року до 27 жовтня 2023 року інвестор, який влив у компанію 82 млн грн, зумів погасити усі визнані судом борги ЛАЗ на суму 178,65 млн грн (зокрема 86,8 млн грн перед Укрексімбанком). Після цього в грудні 2023 року Львівінвестактив став мажоритарним власником ЛАЗ, його частка становила 57,58%.

Після погашення боргів та зміни власника суди у Києві та Львові зняли арешт з нерухомості ЛАЗ:

23 лютого Личаківський районний суд Львова скасував арешт ливарного цеху ЛАЗ на вул. Стрийська, 45 у справі Державної фіскальної служби;

5 березня Печерський районний суд Києва скасував арешт 30 об'єктів нерухомості ЛАЗ на вул. Стрийська, 45 у справі Державної податкової служби.

Далі, згідно з планом санації, має бути створена нова юридична особа, до статутного капіталу якої увійде нерухомість ЛАЗ та додаткові гроші від Львівінвестактиву, необхідні для погашення боргів ЛАЗ, про які стало відомо у процесі санації.