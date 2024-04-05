ЛАЗ начал контролировать новый владелец вместо россиянина Чуркина

У компании "Львовские автобусные заводы" в рамках процедуры санации (финансового оздоровления) появился новый собственник – ивано-франковский застройщик Андрей Луцкий. Об этом говорится в судебном реестре, сообщает Лига.Бизнес.

Львовский автобусный завод (ЛАЗ) приватизировали в 2001 году, более 70% акций предприятия выкупило связанное с россиянином Игорем Чуркиным ООО "Сил-Авто". После приватизации завод начал приходить в упадок: на нем начались массовые сокращения, задержки зарплат, а впоследствии – распродажа имущества. Завод продолжал работу, но значительно снизил масштабы производства.

Из-за конфликта с местными властями Чуркин собирался перенести производство из Львова в Днепропетровскую область, и в октябре 2014 года ЛАЗ окончательно остановился. В 2015 году прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом ЛАЗ, а в Верховной Раде появились инициативы национализации завода.

С 2020 года перерегистрированное в Каменском ООО "Львовские автобусные заводы" находилось в состоянии банкротства. Ситуация изменилась в апреле 2023 года, когда Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил план санации ЛАЗ. Он предусматривал привлечение нового инвестора ООО "Львивинвестактив" и исключение из числа владельцев двух ликвидированных компаний, у которых не было правопреемников, — Сити Транспорт Констракшн Инвестментс ЛТД (владела долей — 33,33%) и Евротрак Технолоджис Лимитед (с долей — 33,33%).

ООО "Львивинвестактив" создано в феврале 2023 года, его единственный владелец – фонд "Хайф" Андрея Луцкого.Луцкий – совладелец строительной компании "Благо", являющейся одной из крупнейших в Ивано-Франковске. Основанное в 2007 году ООО "Компания Благо" имеет двух бенефициаров – Андрей Луцкий и Иван Криховецкий. Кроме строительного бизнеса, они ведут научную и преподавательскую деятельность в ивано-франковском частном университете Короля Даниила, основанном отцом Луцкого.

В период с 1 июля 2023 года по 27 октября 2023 года инвестор, вливший в компанию 82 млн грн, сумел погасить все признанные судом долги ЛАЗ на сумму 178,65 млн грн (в том числе 86,8 млн грн перед Укрэксимбанком). После этого в декабре 2023 года Львовинвестактив стал мажоритарным владельцем ЛАЗ, его доля составила 57,58%.

После погашения долгов и смены собственника суды в Киеве и Львове сняли арест с недвижимости ЛАЗ:

23 февраля Лычаковский районный суд Львова отменил арест литейного цеха ЛАЗ по ул. Стрыйская, 45, по делу Государственной фискальной службы;

5 марта Печерский районный суд Киева отменил арест 30 объектов недвижимости ЛАЗ по ул. Стрыйская, 45, по делу Государственной налоговой службы.

Далее, согласно плану санации, должно быть создано новое юридическое лицо, в уставный капитал которого войдет недвижимость ЛАЗ и дополнительные деньги от Львовинвестактива, необходимые для погашения долгов ЛАЗ, о которых стало известно в процессе санации.