Литва виступила за міжурядовий саміт щодо вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала до негайної міжурядової конференції з питання вступу України до ЄС.﻿ Про це вона заявила під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Ми маємо і інші кроки робити. Ми маємо робити так само переговори щодо членства України в ЄС, сприяти подальшій імплементації прогресу" , - сказала Шимоніте.

За її словами, за дуже короткий проміжок часу Україна досягнула неймовірного прогресу навіть в умовах війни.

"Я запевнила прем'єр-міністра України, що позиція Литви більш ніж чітка. Офіційні переговори зі скликанням міжурядової конференції має розпочатися негайно" , - наголосила прем'єр-міністр.

За її словами Литва вже надає і готова посилити свою підтримку, в тому числі експертну, в майбутніх переговорах щодо членства України в ЄС та сприяти подальшій імплементації та прогресу і реформ і зміцненню адміністративної спроможності України.