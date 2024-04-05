Литва выступила за межправительственный саммит по вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала к немедленной межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.﻿ Об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Мы должны и другие шаги делать. Мы должны делать также переговоры относительно членства Украины в ЕС, способствовать дальнейшей имплементации прогресса" , - сказала Шимоните.

По ее словам, за очень короткий период времени Украина достигла невероятного прогресса даже в условиях войны.

"Я заверила премьер-министра Украины, что позиция Литвы более чем четкая. Официальные переговоры по созыву межправительственной конференции должны начаться немедленно" , - подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, Литва уже оказывает и готова усилить свою поддержку, в том числе экспертную, в будущих переговорах по членству Украины в ЕС и способствовать дальнейшей имплементации и прогрессу и реформам и укреплению административной способности Украины.