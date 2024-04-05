РФ збільшує контроль над компаніями у стратегічних галузях

Британська розвідка вважає, що Росія встановлює більший контроль над компаніями у стратегічних галузях промисловості, таких як оборонна промисловість. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Розвідники також зазначили, що зростання витрат на оборону, швидше за все, збільшило фінансовий тиск на РФ поряд з економічними санкціями та відпливу капіталу з Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, з лютого 2022 року Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній загальною вартістю приблизно 11,5 мільярда доларів США.

Зазначається, що найбільш пріоритетними були компанії з іноземним капіталом, зокрема ті, які належать росіянам, що проживають за кордоном. За даними звіту, ймовірно, це пов’язано з бажанням держави зменшити західні зв’язки в російській економіці.

Повідомляється, що Росія, серед іншого, перерозподіляє активи на користь пов’язаних з Кремлем бізнесменів, які підтримують війну в Україні.