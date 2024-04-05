РФ увеличивает контроль над компаниями в стратегических отраслях

Британская разведка считает, что Россия устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях промышленности, таких как оборонная промышленность. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Разведчики также отметили, что рост расходов на оборону, скорее всего, увеличил финансовое давление на РФ наряду с экономическими санкциями и отток капитала из России с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, с февраля 2022 г. Россия взяла под государственный контроль около 180 компаний общей стоимостью примерно 11,5 миллиарда долларов США.

Отмечается, что наиболее приоритетными были компании с иностранным капиталом, в том числе принадлежащие россиянам, проживающим за рубежом. По данным отчета, вероятно, это связано с желанием государства снизить западные связи в российской экономике.

Сообщается, что Россия, в частности, перераспределяет активы в пользу связанных с Кремлем бизнесменов, поддерживающих войну в Украине.