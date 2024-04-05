Україна з'являться далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал – Bild

Уже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 кілометрів і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності. Про це пише Bild, повідомляє Новое время.

«Ракети залишилися в минулому. Дрони — це майбутнє», — сказало джерело видання.

За його даними, до кінця року відразу десять виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км.

Крім того, київське конструкторське бюро Луч розробило безпілотник Сокіл-3000, який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками журналістів, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовані близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють Україну.