Уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 и более километров. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. Об этом пишет Bild, сообщает Новое время.

«Ракеты остались в прошлом. Дроны — это будущее», — сказал источник издания.

По его данным, к концу года сразу десять производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Кроме того, киевское конструкторское бюро Луч разработало беспилотник Сокол-3000, который может пролететь до 3300 км.

По расчетам журналистов, новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположены около 80 военных баз. В их числе аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.