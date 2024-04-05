На Закарпатті СБУ оголосила підозру священнику, який закликав ухилятися від мобілізації

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Росії та розпалював релігійну й міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, повідомляє Українська правда.

За даними слідства, клірик називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "громадянською війною" та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

Крім того, він підбурював парафіян проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

Прокремлівські погляди клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці.

Правоохоронці повідомили священнику про підозру. Йому загрожує до 5 років тюрми.