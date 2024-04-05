На Закарпатье СБУ объявила подозрение священнику, призывавшему уклоняться от мобилизации

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность настоятеля храма Хустской епархии УПЦ МП, который оправдывал вооруженную агрессию России и разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе, сообщает Украинская правда.

По данным следствия, клирк называл полномасштабное вторжение России в Украину "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации.

Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

Прокремлевские взгляды клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Фейсбуке.

Правоохранители священнослужителю о подозрении. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.