Україна запропонувала ввести заборону на авіатранзит до РФ та Білорусі

Україна пропонує ввести заборону на авіаційний транзит до Росії та Білорусі. Це допоможе посилити санкційний тиск на Москву. З посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну пропозицію глава уряду висунув під час візиту до Вільнюса та зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

На думку Шмигаля, обмеження авіатранзиту зможе обмежити економічний потенціал Росії.