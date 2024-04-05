Україна запропонувала ввести заборону на авіатранзит до РФ та Білорусі
Україна пропонує ввести заборону на авіаційний транзит до Росії та Білорусі. Це допоможе посилити санкційний тиск на Москву. З посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Відповідну пропозицію глава уряду висунув під час візиту до Вільнюса та зустрічі з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.
На думку Шмигаля, обмеження авіатранзиту зможе обмежити економічний потенціал Росії.
"Сьогодні запропонували нову ініціативу - заборону авіатранзиту до Російської Федерації та Білорусі. Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", - зазначив прем'єр України.