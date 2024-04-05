Украина предложила запретить авиатранзит в Россию и Беларусь
Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционое давления на Москву. Со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.
"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.