Украина предложила запретить авиатранзит в Россию и Беларусь

Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционое давления на Москву.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.