Можливий наступ на Харків: Єрмак пояснив масштабні удари РФ

Масштабні російські удари по енергетиці та українським містам є частиною кампанії Росії з підготовки до великого літнього наступу. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico, повідомляє Новое время.

Такі удари спрямовані на послаблення України перед новим наступом військ країни-агресора, додав він.

Єрмак вважає найімовірнішою ціллю для головного удару РФ — Харків, який потерпає від особливо масштабних обстрілів в останні тижні, пише Politico.

«Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації, і вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть розпочатися наприкінці травня або на початку червня. Звичайно, ми маємо бути до цього готові» , — сказав Єрмак.

Він закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО для захисту міст та лінії фронту.