Возможное наступление на Харьков: Ермак объяснил масштабные удары РФ

Масштабные российские удары по энергетике и украинским городам являются частью кампании России по подготовке к летнему наступлению. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico, сообщает Новое время.

Такие удары направлены на ослабление Украины перед новым наступлением войск страны-агрессора, добавил он.

Ермак считает наиболее вероятной целью для главного удара РФ — Харьков, который страдает от особенно масштабных обстрелов в последние недели, пишет Politico.

«Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или в начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы» , — сказал Ермак.

Он призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты городов и линии фронта.